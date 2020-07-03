Магас, , 09:34 — REGNUM В Ингушетии произошло ДТП с участием пассажирской «Газели» и патрульной машины ГИБДД Skoda Octavia. В результате столкновения пострадали три человека, сообщили в пресс-службе МВД по региону. Инцидент произошел на федеральной трассе «Кавказ» днем 2 июля.

«На пересечении магистрали с дорогой, ведущей к центральной части села Экажево, в патрульную машину врезался пассажирский микроавтобус марки «Газель», выезжавший со второстепенной на главную дорогу», — сообщили в МВД.

В ведомстве подчеркнули, что патрульная машина двигалась с включёнными проблесковыми маячками в рабочее время. В пассажирской «Газели», кроме водителя, никого не было. Он и два инспектора ДПС получили в результате столкновения травмы различной степени тяжести. Все они доставлены в республиканскую клиническую больницу.