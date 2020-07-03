Ленск, Якутия, , 09:24 — REGNUM В Ленском районе Якутии на несанкционированном пляже рядом с посёлком Нюя утонул 14-летний мальчик, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в службе спасения Якутии.

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Выяснилось, что трое детей пошли купаться на реку, где было сильное течение. Их унесло далеко от берега. Девочка сумела добраться сама до берега, вторую спасли на лодке очевидцы, а подростка быстро унесла вода. Ребёнка искали весь день, нашли тело 2 июля сотрудники Ленского ПСО ГБУ.

«Долго искали и решили протащить невод, спустя некоторое время тело ребёнка было обнаружено», — добавили спасатели.

Как сообщало ИА REGNUM, в ЕАО в водоёме недалеко от Облучья утонула маленькая девочка — она находилась без взрослых.