Красноярск, , 09:17 — REGNUM В Емельяновском районе Красноярского края в озере утонули два человека. Об этом 3 июля сообщает пресс-служба регионального «Центра ГО и ЧС».

Как говорится в сообщении, трагедия произошла на небольшом озере в районе посёлка «Песчанка» под Красноярском. 2 июля спасатели обнаружили в воде тела двух человек, которые передали полиции для установления личностей погибших.

По информации сотрудников Центра, другое происшествие на воде на территории Красноярского края — в Шушенском районе закончилось благополучно. В этом случае 85-летний пенсионер отправился собирать дикие ягоды на остров Жилищный и недостаточно надёжно пришвартовал на берегу свою лодку. Она оказалась унесена течением, а дедушка — заблокирован на безлюдном острове.

После вызова спасателей, незадачливого морехода перевезли на берег, а также нашли и вернули его лодку.