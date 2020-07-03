Донецк, , 09:20 — REGNUM Украинские формирования обстреляли из миномётов центральный водовод «Горловка — Дзержинск», сообщили 3 июля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

В представительстве рассказали, что силовики использовали миномёты калибра 82 и 120 мм.

«В результате обстрела зафиксировано восемь пробоин центрального водовода «Горловка — Дзержинск», по которому осуществляется водоснабжение питьевой воды», — сказано в сообщении.

По счастливой случайности обошлось без жертв.

В СЦКК также отметили, что второй день подряд боевики ВСУ обстреливают район Васильевской насосной станции, из-за чего персонал объекта вынужден постоянно прятаться в укрытие.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее начальник Генштаба Украины Руслан Хомчак заявил, что в скором времени в зону боевых действий будут переброшены американские противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin.

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