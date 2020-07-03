Ярославль, 3 июля 2020, 09:09 — REGNUM В ночь на второе июля в центре Ярославля житель города напал на сотрудника ГИБДД, составлявшего протокол об административном правонарушени. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в следственном управлении Следственного комитета по Ярославской области.
Инцидент произошел на улице Свободы. По данным портала 76.ru, сотрудник ГИБДД составлял протокол за нарушение правил парковки. Это не понравилось другу нарушителей.
38-летний ярославец нанес удары сотруднику ГИБДД, после чего был задержан сотрудниками полиции.
Нападавшему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.