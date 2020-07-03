Ярославль, , 09:09 — REGNUM В ночь на второе июля в центре Ярославля житель города напал на сотрудника ГИБДД, составлявшего протокол об административном правонарушени. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в следственном управлении Следственного комитета по Ярославской области.

Удар Pixabay.com

Инцидент произошел на улице Свободы. По данным портала 76.ru, сотрудник ГИБДД составлял протокол за нарушение правил парковки. Это не понравилось другу нарушителей.

38-летний ярославец нанес удары сотруднику ГИБДД, после чего был задержан сотрудниками полиции.

«Следственным отделом по Кировскому району города Ярославля следственного управления СК России по Ярославской области организована доследственная проверка по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)», — сообщили в СУ СК по Ярославской области.

Нападавшему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.