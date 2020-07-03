Самара, , 09:09 — REGNUM Прокуратура Самарской области организовала проверку по факту повреждения на газопроводе в Волжском районе. Об этом 3 июля сообщает пресс-служба областного надзорного ведомства.

По предварительной информации, 2 июля текущего года рядом с селом Верхняя Подстепновка Волжского района аварийная бригада проводила земляные работы и повредила незаконную врезку в технологический газопровод низкого давления диаметром 377 мм. В результате происшествия никто не погиб и не пострадал. Сейчас идут работы по подготовке к отжигу газа в технологическом колодце.

Сообщается, что по результатам проверки сотрудники прокуратуры дадут оценку действиям ответственных лиц, кроме этого будет решен вопрос о наличии оснований для принятия мер прокурорского реагирования.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что сотрудники спасательных служб проводят эвакуацию жителей села в ближайшие населенные пункты.

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