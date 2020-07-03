Омск, , 08:45 — REGNUM Суд в Омской области изменил приговор по делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших гибель пяти несовершеннолетних детей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной прокуратуры, решение суда первой инстанции было оспорено в связи с мягкостью наказания.

Как отмечается, предприниматель ранее ввёл в эксплуатацию газонаполнительный пункт, не уведомив об этом работников Ростехнадзора. При этом используемое на станции оборудование не предназначалось для заправки газовых баллонов.

22 января местный житель заправил на станции на станции баллон, привёз его домой и поставил в одном из комнат. Однако из-за разницы температур произошёл разрыв баллона, который спровоцировал пожар. В результате погибли пять несовершеннолетних детей потерпевшего. Родители получили травмы.

Суд первой инстанции дал хозяину станции 3,5 года условного лишения свободы. Оператор получил 4 года колонии общего режима. В прокуратуре не согласились с этим приговором и подали апелляцию.

«Апелляционная инстанция, согласившись с позицией стороны обвинения, изменила приговор, определив владельцу газозаправочной станции наказание в виде 5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Он взят под стражу в зале суда», — отметили в прокуратуре.

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