Чита, , 08:40 — REGNUM Обстановка с коронавирусом в Забайкальском крае постепенно улучшается. Как сообщает сегодня, 3 июля, оперативный штаб региона, уже третьи сутки число жертв COVID-19 по-прежнему составляет 42 человека.

Общее число носителей коронавируса достигло 3309 (49 за последние сутки). При этом, 2219 человека из них вылечены и выписаны из медучреждений (67 за сутки).

Как уже сообщало ИА REGNUM, на 2 июля, общее число положительных тестов на SARS-CoV-2 достигло 3260 (48 за последние сутки).

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