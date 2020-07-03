Гай, Оренбургская область, , 08:34 — REGNUM В городе Гай Оренбургской области во время конфликта между мужчинами в ход пошло огнестрельное оружие. Один человек с ранением доставлен в больницу, сообщили 3 июля корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

По факту стрельбы возбуждено уголовное дело. По подозрению в умышленном причинении вреда здоровью в Новотроицке задержан 39-летний местный житель.

Установлено, что между незнакомыми мужчинами произошла ссора, в ходе которой использовалось оружие. В гайской горбольнице с ранением грудной клетки, ушибом сердца и легкого находится 30-летний горожанин.