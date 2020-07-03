Якутск, , 08:36 — REGNUM В Якутске в районе улиц Бестужево-Марлинского и Некрасова прохожие заметили маленькую девочку, которая гуляла возле озера одна.

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Никаких знакомых, родственников рядом с ребёнком не было. Неравнодушные люди обратились за помощью к спасателям, автомобиль которых как раз проезжал мимо. Обнаружившие девочку прохожие переживали, что маленький ребёнок один находится рядом с озером и вообще подвергается опасности.

К поискам родителей подключилась и полиция — адрес места жительства ребёнка установили. Девочку передали родителям. Полиция выясняет, как ребёнок один оказал на улице, пишет SAKHAPRESS .

Как сообщало ИА REGNUM, в Джидинском районе Бурятии с 29 июня по 1 июля утонули трое детей в возрасте 3−16 лет.