Иркутск, , 08:30 — REGNUM С наступлением жаркой погоды за последние сутки в Иркутской области более чем в два раза увеличилась площадь лесных пожаров. По данным официального сайта региона, если накануне 2 июля, в Приангарье насчитывалось 25 действующих пожаров общей площадью 4178,1 га, то сегодня возникло уже 55 очагов, а их общая площадь превысила 14 690 га. Приём, к зоне контроля отнесли только 8372 га.

«По сведениям Иркутской базы авиационной охраны лесов, 23 пожара зарегистрировано на арендованных участках, 63 — на незакрепленных территориях. По вине местного населения возгорания произошли в девяти случаях, один — в результате выжигания травы. Причиной 76 пожаров считаются грозы», — сказано в официальном сообщении.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 2 июля в стране действовали 332 лесных пожара на площади в 1 813 141 га, по которым прекращены работы по тушению на основании решений региональных комиссий.

По мнению представителей Greenpeace, пожарная катастрофа в лесах Сибири и Дальнего Востока повторяется снова.

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