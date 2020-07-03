Хабаровск, , 08:55 — REGNUM В МВД Коми завершили расследование уголовного дела в отношении жителя Усинска, который обвиняется в ложном сообщении о заминировании гипермаркетов в Хабаровске, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального ведомства.

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Обвиняемый 28 августа 2019 года на номер 112 единой службы спасения Коми позвонил и сказал, что в Хабаровске якобы заминирована сеть гипермаркетов.

При проверке магазинов предметов, представляющих угрозы, спецслужбы не обнаружили.

Сотрудники полиции Коми установили личность звонившего — анонимный звонок сделал житель Усинска, 1982 года рождения. Он уже ранее был судим за кражу.

«Следствием собрано достаточно доказательств причастности гражданина к совершению преступления. Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу», — пояснили в МВД.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году начале 2020-го по стране прокатилась волна ложных сообщений о заминированиях разных объектов.

Жители Хабаровского края в соцсетях требовали жестко наказать лжетеррористов.