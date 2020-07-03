Габороне, , 08:18 — REGNUM Число слонов, найденных мертвыми в дельте реки Окаванго в Ботсване, возросло с обнаруженных две недели назад 154 особей до 275. Об этом передает информационное агентство Reuters со ссылкой на сообщение министерства окружающей среды, природных ресурсов и туризма Ботсваны.

В соответствии с заявлением в настоящее время ведется расследование причин трагедии. Власти исключают браконьерство, поскольку тела животных были обнаружены без повреждений.

«Три лаборатории в Зимбабве, ЮАР и Канаде были сертифицированы для исследования образцов, взятых у мертвых слонов», — сообщается в заявлении.

Напомним, что впервые о гибели слонов в начале мая начали сообщать в организации «Слоны без границ». По данным аэрофотосъемки удалось зафиксировать гибель слонов всех возрастов.

«Несколько слонов, за которыми мы вели наблюдение, были слабыми, вялыми и истощенными. Некоторые слоны казались дезориентированными, испытывали трудности при ходьбе, хромали, а у некоторых были признаки частичного паралича», — сообщил директор организации «Слоны без границ» Майк Чейз в интервью Reuters.

По подсчетам организации, реальное число погибших слонов может достигать 356. Чейз добавил, что в настоящее время необходимо срочное расследование причин трагедии, чтобы установить, были ли смерти вызваны болезнью или отравлением.

Как отмечают репортеры, поголовье слонов в Африке стремительно сокращается из-за браконьерства, однако в Ботсване, где проживает почти треть всех слонов континента, наблюдается рост популяции с 80 000 особей в 1990-х годах до 130 000 особей в наши дни.