Лениногорск, Татария, , 09:08 — REGNUM В Татарии 1 июля задержали экс-инспектора ДПС, который подозревается в совершении особо тяжкого преступления и находился в розыске, сообщает пресс-служба управления МВД по РТ.

Сотрудники полиции в Лениногорске в марте 2020 года установили, что гражданин, которого подозревали в изнасиловании несовершеннолетней девочки, является инспектором дорожно-патрульной службы. Мужчина скрылся от следствия.

В ходе организованной служебной проверки инспектора уволили за проступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел. Кроме этого, непосредственные руководители экс-сотрудника привлечены к дисциплинарной ответственности.

Как ранее ИА REGNUM сообщало, пятеро жителей Набережных Челнов обвиняются в изнасиловании 24-летней девушки в одном из городских ночных клубов.

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