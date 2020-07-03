Северо-Курильск, Сахалинская область, , 07:47 — REGNUM Выброс пепла произошел на вулкане Эбеко, расположенном на острове Парамушир Курильской гряды, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Сахалинской области.

Сообщается, что исполин выбросил пепел на высоту 2,6 километров над уровнем моря.

«Шлейф распространился в восточном направлении на расстояние более 5 км», — отмечает ведомство.

Выпадения пепла в населенных пунктах острова Парамушир зафиксировано не было, запах сероводорода не ощущался. Опасности для местных жителей нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июня курильский вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту более двух километров. Угрозы для жителей населенных пунктов острова Парамушир не было.

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