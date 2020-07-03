Горно-Алтайск, , 07:45 — REGNUM В Республике Алтай возбудили уголовное дело в отношении бывшего начальника исправительной колонии №2 по обвинению в превышении должностных полномочий. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по региону.

По данным следствия, в мае 2015 года он из личной заинтересованности фактически покровительствовал одному из лидеров банды «Севастопольские», отбывавшему срок за бандитизм и серию убийств. В частности, начальник давал незаконные указания подчинённым писать положительные характеристики на осуждённого, поощрять его благодарностями и снятием ранее наложенных взысканий. Всё это требовалось для направления в суд ходатайства об изменении вида исправительного учреждения.

«В результате незаконных действий начальника исправительного учреждения в мае 2015 года по ходатайству осужденного на основании сфальсифицированного положительно характеризующего материала его личности судом вынесено решение о переводе последнего из колонии общего режима в колонию-поселение», — отметили в ведомстве.

Как отмечается, нарушения были вскрыты благодаря совместным действиям следователей и сотрудников ФСБ.

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