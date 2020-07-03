Благовещенск, , 07:34 — REGNUM В Амурской области решили не тушить десять лесных пожаров в Тындинском, Зейском и Селемджинском районах. Власти считают, что затраты на ликвидацию этих возгораний превысят ущерб, нанесённый огнём.

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Возгорания расположены в труднодоступных лесных массивах. При этом угрозы населённым пунктам нет.

«В связи с особенностью рельефа и недоступностью тушение данных пожаров невозможно, использование людских ресурсов неэффективно. Из-за отсутствия дорог применение вездеходной техники невозможно», — цитирует первого заместителя министра лесного хозяйства и пожарной безопасности области Алексея Севостьянова «АСН24».

В Приамурье за сутки зафиксировано 22 лесных пожара. Один удалось полностью ликвидировать.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии возбуждено уголовное дело по факту лесного пожара из-за проведённых взрывных работ сотрудниками угольного разреза «Джебарики-Хая» в Томпонском районе.