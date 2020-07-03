Якутск, , 07:28 — REGNUM В Якутии возбуждено уголовное дело по факту лесного пожара из-за проведённых взрывных работ сотрудниками угольного разреза «Джебарики-Хая» в Томпонском районе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокурату республики.

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Установлено, что 22 июня работниками филиала угольного разреза «Джебарики-Хая» на одном из угольных блоков проведены взрывные работы, в результате которых загорелся лес, находящийся рядом с местом взрывов.

Предварительный ущерб лесному фонду составил более 314 тыс. рублей.

Проводятся следственные мероприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июля в РФ действовали 332 лесных пожара на площади в 1 813 141 га, по которым прекращены работы по тушению на основании решений региональных КЧС. В Якутии не тушат 177 очагов на площади в 1 386 316 га.