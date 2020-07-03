Улуг-Хемский район, Тува, , 07:23 — REGNUM Следователи в Туве начали проверку после безвестного исчезновения 4-летнего ребёнка в Улуг-Хемском районе. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по республике, сообщение об исчезновении поступило около 18 часов 2 июля.

В тот день мать ребёнка и её сожитель распивали спиртные напитки на берегу реки. Около 17 часов пьяная женщина заметила отсутствие сына, однако когда и где именно он пропал, вспомнить она не смогла.

В районе организованы поисковые работы. Опрашиваются местные жители, в том числе дети, также находившиеся на берегу реки.

«На месте происшествия работает следственная группа из числа наиболее опытных криминалистов следственного управления. Группу возглавляет руководитель следственного управления Ю.В. Федотов», — отметили в ведомстве.

Читайте также: В Туве четырёх пропавших детей нашли ночью в лесу

Читайте развитие сюжета: В Туве тело пропавшего мальчика нашли в реке