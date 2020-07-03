Чебоксары, , 07:17 — REGNUM В Чувашии завершено расследование уголовного дела в отношении 47-летнего новочебоксарца, которого обвинили в серии преступлений. Его жертвами стали падчерица и полицейский, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по республике.

Разбирательства начались после того, как 15 августа 2019 года полиция прибыла к нему домой по сообщению о семейно-бытовом насилии.

«Тот повалил сотрудника органов внутренних дел на пол и попытался нанести ему удар подставкой из-под ножей, его противоправные действия были пресечены. В ходе следствия установлено также, что с ноября 2014 по июль 2017 года обвиняемый, находясь у себя дома в Новочебоксарске, совершал развратные действия и действия сексуального характера в отношении падчерицы 2001 года рождения», — говорится в сообщении.

Мужчина взят под стражу. Ему инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ и п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»), ст. 135 УК РФ («Развратные действия») и ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).

Дело направлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашии возбуждено уголовное дело в связи с исчезновением в ночь с 16 июня на 17 июня 2020 года 15-летней девушки. Девушка ушла из дома в Шумерле, до сих пор о её местонахождение не известно. Правоохранители просят жителей оказать содействие в поиске несовершеннолетней.

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