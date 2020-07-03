Красноярск, , 07:14 — REGNUM В Курагинском районе на юго-востоке Красноярского края из-за сильного дождя и шквалистого ветра без электроэнергии остались около 14 тыс. человек в 11 населённых пунктах. Об этом 3 июля сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Отмечается, что в девяти посёлках — Байдово, Прудный, Уральская, Брагино, Поначево, Нижняя, Быстрая, Тагашет, Загорье, Маринино — электроэнергия была отключена полностью. В двух — Курагино и Берёзовский — частично. В указанных населённых пунктах от ветра и дождя пострадали крыши жилых домов, заборы, были повреждены опоры линий электропередач.

По информации МЧС, работа объектов жизнеобеспечения не нарушена, жертв и пострадавших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Среднесибирского УГМС, 3−5 июля в центральных и южных районах Красноярского края ожидаются местами сильные дожди, ливни, грозы. Возможен град. Также прогнозируются шквалистые усиления ветра до 15−20 м/с, местами до 30 м/с. Штормовое предупреждение также было разослано всем жителям края посредством СМС региональным управлением МЧС России.

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