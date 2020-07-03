Красноярск, , 07:09 — REGNUM В Красноярске эвакуировали работников и посетителей краевого Арбитражного суда после поступления анонимного сообщения о минировании. Всего из здания к настоящему моменту выведено сто человек.

На месте работают сотрудники МЧС и других служб. По словам очевидцев, сюда прибыла также пожарная машина. Однако в самом здании суда, по сообщению портала Gornovosti, признаков пожара нет.

Напомним, на днях правоохранители в Красноярске задержали мужчину по подозрению в отправке сообщения о ложном «минировании» торгового центра.

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