Токио, , 07:08 — REGNUM Власти Токио подтвердили более 100 новых случаев заражения коронавирусом за прошедшие сутки, сообщает агентство Kyodo.

Отмечается, что уже второй день в Токио выявляют более ста случаев инфицирования SARS-CoV-2. Днем ранее было выявлено 107 зараженных новой инфекцией. Ранее на протяжении двух месяцев этот показатель не превышал ста.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Японии заявило о падении объемов промышленного производства до уровня 2013 года. Это связывают с сокращением экономической активности в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

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