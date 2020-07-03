Якутск, , 07:03 — REGNUM С наступлением жаркой погоды в Сибири и на Дальнем Востоке значительно увеличилась площадь так называемых, пожаров-отказников. Судя по данным ФБУ «Авиалесоохрана», по состоянию на 2 июля, в стране действовали 332 лесных пожара на площади в 1 813 141 га, по которым прекращены работы по тушению на основании решений региональных комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Из соображений экономической нецелесообразности больше всего таких пожаров не тушат сейчас в Якутии (177 очагов на площади в1 386 316 га). На втором месте этого огненного рейтинга Магаданская область (104 очага на площади 192 775 га).

Далее следуют: Чукотский автономный округ (16 очагов на площади 130 813 га), Камчатский край (25 очагов на площади 89 241 га) и другие (Хабаровский и Красноярский края, Амурская область и Бурятия).

Как уже сообщало ИА REGNUM, летом 2019 г. масштабные лесные пожары в Сибири разрослись до такой степени, что жители сразу трёх федеральных округов (Уральского, Сибирского и Дальневосточного) стали жаловаться на задымление. Однако, сбор подписей под петицией о необходимости ввести в Сибири режим ЧС из-за природных пожаров, был проигнорирован.