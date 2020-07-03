Нукуалофа, , 06:48 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1 у берегов Тонга, сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр сейсмособытия располагался в 149 километрах к северо-западу от Неиафу. Очаг подземных толчков залегал на глубине 188,68 километров. Информации о пострадавших или разрушениях не поступало, угроза цунами тоже не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июля землетрясение магнитудой 5,2 произошло на территории Мексики. Эпицентр располагался в 9 километрах от Сан-Лоренцо на глубине 24,94 километров.

Читайте ранее в этом сюжете: Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Мексике