Норильск, Красноярский край, , 06:49 — REGNUM На месте аварии — крупного разлива нефтепродуктов под Норильском, за последние сутки спасатели собрали 25 кубометров топливно-водяной смеси и вывезли около 3,8 тыс. тонн загрязнённого поверхностного грунта. Об этом 3 июля сообщили в оперативном штабе.

Всего в места складирования на территории ТЭЦ-3 с начала очистных работ спасателями было вывезено 175 902 тонны загрязнённого поверхностного грунта. Общий объём откаченной смеси составляет 33 132 кубометра.

В ходе очистных работ сорбентом обработали 136,2 км береговой линии и 263,7 тыс. квадратных метров территории. Грунта с отработанным сорбентом собрано 352,2 тонны.

По заявлению первого вице-президента — операционного директора компании «Норильский никель» Сергея Дяченко, сделанному в ходе телеконференции 2 июля, до конца июля с места ЧП предстоит собрать ещё около 20 тыс. тонн загрязнённого грунта, а до наступления зимнего периода — завершить основные работы по сбору и перекачке топливно-водяной смеси и складированию грунта. Переработать его компания рассчитывает в течение 11 месяцев.

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