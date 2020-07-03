Тегеран, 3 июля 2020, 06:41 — REGNUM Возгорание на ядерном объекте в иранском городе Натанз мог начаться из-за срабатывания взрывного устройства, сообщает The New York Times со ссылкой на свой источник.
По данным источника, устройство с целью диверсии было установлено на территории комплекса. После его срабатывания обрушились несколько стен построек, которые входят в структуру объекта.
Как сообщало ИА REGNUM, 2 июля телеканал BBC распространил информацию о том, что группировка «Гепарды родины» взяла на себя ответственность за пожар на ядерном объекте в Натанзе.
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