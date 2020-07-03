Иркутск, , 06:21 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация в Иркутской области остаётся напряжённой. Как сообщает сегодня, 3 июля, оперативный региональный штаб региона, общее число носителей коронавируса составляет уже 8260 человек, причём 235 добавились только за последние сутки.

Растёт и количество смертельных случаев. Общее число погибших с коронавирусом составляет уже 115 человек. В том числе, пятеро умерли за последние сутки.

В инфекционных отделениях стационаров лечатся 1524 пациента с SARS-CoV-2, из них 90 человек болеют тяжело. Выздоровели 3889 человек.

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