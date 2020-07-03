Кемерово, , 05:25 — REGNUM Жительницу Кемерова уличили в убийстве трёхмесячной дочери. Собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения постановления о применении принудительных мер медицинского характера. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Кузбассу.

Установлено, что 24 декабря 2019 года 37-летняя жительница Кемерова с трёхмесячной дочерью уехала из дома на автомобиле. Через несколько часов её на границе трассы Кемерово — Томск остановили сотрудники полиции. Но ребёнка с ней не оказалось. Женщина заявила, что дочь поперхнулась и, посчитав, что ребёнок умер, она оставила тело на обочине дороги. Девочку несколько дней искали около 120 человек. 30 декабря 2019 года тело ребенка нашли в хозяйственной сумке в сугробе на обочине автодороги.

«Женщина рассказала следователю, что задушила дочь и оставила её тело на улице. Судебно-медицинская экспертиза показала, что причиной смерти потерпевшей стало общее переохлаждение организма от воздействия низких температур. Тогда женщина выдвинула ещё одну версию произошедшего. Она заявила, что оговорила себя под давлением работников правоохранительных органов. В рамках расследования уголовного дела женщине проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, она признана невменяемой», — уточнили в ведомстве.

Суд назначил женщине принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа.