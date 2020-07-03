Село Байкалово, Свердловская область, , 05:22 — REGNUM В Свердловской области потушили крупный пожар на ферме в селе Ларина Байкаловского района. Он возник в шлакоблочном одноэтажном загоне, сообщает региональное управление МЧС.

Работники фермы вывели 100 голов крупного рогатого скота. Оперативные и слаженные действия персонала позволили избежать жертв среди как людей, так и животных.

Прибывшие затем пожарные локализовали пламя на площади 800 кв. метров. В 22:45 по местному времени с огнём удалось справиться. А в 02:05 уже 3 июля были завершены проливка и разборка сгоревших конструкций. Пожару дали отбой.