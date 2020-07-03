Магадан, Магаданская область, , 05:18 — REGNUM В дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту Магадана сообщили о неадекватном пассажире в самолёте, летевшем рейсом Москва — Магадан, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу УТ МВД России по ДФО.

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После приземления борта в аэропорту Магадана транспортные полицейские задержали 23-летнего жителя Ингушетии.

Было установлено, что парень, находясь в самолёте, размахивал руками, выражался нецензурно, мешал отдыху пассажиров, вёл себя вызывающе и оскорблял бортпроводников.

«В отношении дебошира составлен протокол. Задержанному грозит штраф либо административный арест на 15 суток», — добавили в полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, в самолёте Пусан — Владивосток находился пассажир, который курил в туалете на борту и на замечания экипажа не реагировал.