Новосибирск, , 05:12 — REGNUM В Новосибирске вынесен приговор по уголовному делу, возбужденному по факту падения аквариума на полуторагодовалую девочку в детском саду. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Новосибирской области.

Напомним, 29 мая 2019 года в детском центре-саде «Смешарики» полуторагодовалого ребёнка оставили в игровой комнате без присмотра. На девочку с тумбы упал аквариум с водой. Как выяснилось, аквариум находился в учреждении в нарушении санитарно-эпидемиологических требований.

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Как уточнили в ведомстве, собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора.

Директор учреждения признана виновной по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершённые в отношении услуг, предназначенных для детей в возрасте до 6 лет» — п. «б», ч. 2 ст. 238 УК РФ.

Суд приговорил её к 1 году 6 месяцам лишения свободы (условно) и взыскал с предпринимателя материальный ущерб и моральный вред на общую сумму более 113 тысяч рублей.