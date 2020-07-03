Чунцин, Китай, , 04:59 — REGNUM Из-за мощных ливней в городе Чунцине на юго-западе Китая один человек погиб, еще один пропал без вести, сообщает 2 июля агентство Синьхуа.

Проливные дожди привели к тому, что более 69 тыс. местных жителей пострадали от большой воды. Всего 2035 человек были переселены в безопасные места, сообщили в муниципальной штаб-квартире по контролю за наводнениями и борьбе с засухой.

Ливни также повредили 1251 га зерновых культу, подтоплены оказались дома и нарушено движение транспорта города. Прямой экономический ущерб составил 73,32 млн юаней (около $10,37 млн).

Муниципальные гидрологи отмечают, что ливни не прекратятся в городе в ближайшие сутки, при этом в деревне Цзичжу возможно до 128 мм осадков за сутки, что чревато разливом рек и геологическими катаклизмами.