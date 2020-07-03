Южно-Сахалинск, , 03:48 — REGNUM На Сахалине в квартире обнаружено тело новорожденной девочки. Судебно-медицинская экспертиза выявила в организме младенца этиловый спирт, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном СУ СК РФ.

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В квартире одного из домов города Томари в конце марта было обнаружено тело ребёнка без видимых телесных повреждений. Установлено, что новорожденная проживала со своей матерью и её сожителем.

Экспертиза показала, что умерла девочка от врождённого порока сердца. В организме младенца был обнаружен этиловый спирт.

«Также при судебно-медицинском исследовании тела установлены следы ненадлежащего ухода за ребенком», — уточнили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статье причинение смерти по неосторожности.

Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской автономной области в водоёме недалеко от Облучья утонула маленькая девочка.