Самара, , 02:52 — REGNUM Эвакуацию 1640 человек, в том числе 367 детей, из поселка Верхняя Подстепновка недалеко от Самары, где произошло повреждение незаконной врезки в газопровод, ведут сотрудники МЧС, 3 июля сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

Уже эвакуировано более 89 человек, в том числе 15 детей. Людей вывозят в ближайшие населенные пункты. При этом еще 525 жителей Верхней Подстепновки покинули поселок самостоятельно на личных автомобилях.

Начат отжиг газа в технологическом колодце в районе населенного пункта Лопатино, а также ведется подготовка к подобным действиям в технологическом колодце в районе северного кладбища города Новокуйбышевск.

Для ликвидации последствий повреждения задействовано 53 человека и 18 единиц техники.

Напомним, 2 июля во время земляных работ аварийная бригада повредила незаконную врезку в технологический газопровод низкого давления, который проходит южнее Верхней Подстепновки.

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