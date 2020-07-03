Биробиджан, , 02:47 — REGNUM В Еврейской автономной области в водоёме недалеко от Облучья утонула маленькая девочка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной прокуратуре.

Читайте также: В Кабардино-Балкарии нашли тела двоих пассажиров упавшего в реку автомобиля

3-х летняя девочка утонула в водоёме в 11 км от Облучья. Ведомство сообщает, что ребёнок находился на берегу без присмотра взрослых.

Прокуратурой региона и органами следствия проводится проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кабардино-Балкарии обнаружены тела двоих пассажиров легкового автомобиля, сорвавшегося в реку Баксан 30 июня. Автомашина, деформированная в результате падения в ущелье, поднята из реки на берег в районе «Дачи» за селом Былым, что примерно в 600 метрах от места падения.

Читайте развитие сюжета: В Башкирии утонул пытавшийся дважды переплыть озеро мужчина