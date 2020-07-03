Тегеран, , 09:48 — REGNUM 2 июля заместитель министра иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли в своем послании выразил соболезнования в связи с недавним взрывом в клинике на севере Тегерана. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Я хочу выразить свои соболезнования в связи с трагической гибелью людей в результате вчерашнего взрыва в медицинском центре Сина Атар в Тегеране, который, как сообщается, был вызван утечкой газа», — написал он в своем Twitter-аккаунте.

«Великобритания солидарна и сочувствует семьям и близким всех пострадавших», — отметил Клеверли.

Тем временем посол Великобритании в Тегеране Роб Макэр в своем послании заявил: «Мы в британском посольстве в Тегеране выражаем наши соболезнования в связи с пожаром в медицинском центре Сина Атар и трагической гибелью людей.

Сообщается, что мощный взрыв в клинике Сина Атар на севере Тегерана привел к гибели 19 и ранению еще 14 человек.