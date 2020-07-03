Варшава, , 01:06 — REGNUM Два грузовых автомобиля столкнулись с автобусом у деревни Богуславице на юге Польши, сообщает Синьхуа.

Сообщается, что в результате столкновения пострадали 32 человека, из них шестеро — в тяжелом состоянии. Для эвакуации пострадавших с места ДТП в больницы были задействованы четыре вертолета.

Отмечается, что один из грузовиков загорелся. При этом грузовик перевозил какую-то опасную химическую жидкость, которая разлилась на проезжую часть. Других подробностей не сообщалось.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июля легковой автомобиль врезался в грузовик в Бухарской области Узбекистана. В результате ДТП погибли два человека.