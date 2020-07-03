Оттава, , 00:51 — REGNUM Мужчина, которого полиция арестовала у резиденции премьер-министра Канады Джастина Трюдо, является рейнджером, 2 июля передает телеканал CBC.

Он прибыл в Оттаву на личном автомобиле из провинции Манитоба. При этом злоумышленник имел при себе длинноствольное огнестрельное оружие. Кроме того, полицейские нашли у задержанного записку.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 2 июля в резиденцию премьер-министра Канады Джастина Трюдо проник вооруженный мужчина. Самого главы правительства на территории резиденции не было.

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