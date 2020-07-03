Мехико, , 00:25 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2 на территории Мексики, сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался на 9 километрах к северо-северо-востоку от Сан-Лоренцо. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 24,84 километра. Информации о пострадавших или разрушениях не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июля землетрясение магнитудой 3,6 произошло в Индонезии. Эпицентр находился в 104 километрах к юго-западу от Гунунг Кидул на глубине десяти километров. Пострадавших не было.