Ростов-на-Дону, , 23:42 — REGNUM В Ростове-на-Дону пожар в заброшенном здании в районе железнодорожного вокзала ликвидирован. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 2 июля.

Ликвидация пожара на заброшенной бумажной фабрике объявлена в 23:07 мск, уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM ранее сообщало, что площадь пожара, которому был присвоен второй ранг сложности, составила 150 кв. метров. С огнём, распространившимся по территории одноэтажного здания, боролись 65 человек и 16 единиц спецтехники.

Читайте ранее в этом сюжете: Пожар в центре Ростова-на-Дону локализован на площади 150 кв. метров