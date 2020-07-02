Екатеринбург, , 23:42 — REGNUM В Следственном комитете не будут возбуждать уголовное дело из-за смерти Владимира Т., погибшего в ходе штурма его квартиры СОБРом. Об этом сообщил адвокат Алексей Бушмаков в Facebook.

Бушмаков получил ответ из Следственного управления СК РФ по Свердловской области. Там указано, что следователи не нашли оснований для организации процессуальной проверки и возбуждения уголовного дела по факту смерти Владимира Т.

Как сообщало ИА REGNUM, в Росгвардии заявляли, что Владимир Т. совершил акт разбоя и применил насилие в отношении полицейских. При штурме гражданин оказал сопротивление и скончался.

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