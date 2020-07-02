Габороне, , 22:39 — REGNUM От неустановленного заболевания в дельте Окаванго в Ботсване погибли уже 275 слонов, 2 июня сообщает агентство Reuters.

За две недели число погибших животных увеличилось почти вдвое. Причина гибели слонов так и не выяснена — это может быть как вирусное заболевание, так и отравление.

Министерство окружающей среды Ботсваны отправило образцы тканей мертвых животных в лаборатории в Зимбабве, ЮАР и Канаде.

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