Габороне, 2 июля 2020, 22:39 — REGNUM От неустановленного заболевания в дельте Окаванго в Ботсване погибли уже 275 слонов, 2 июня сообщает агентство Reuters.
За две недели число погибших животных увеличилось почти вдвое. Причина гибели слонов так и не выяснена — это может быть как вирусное заболевание, так и отравление.
Министерство окружающей среды Ботсваны отправило образцы тканей мертвых животных в лаборатории в Зимбабве, ЮАР и Канаде.
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