Саранск, , 21:28 — REGNUM В Мордовии скончалась медицинская сестра Ирина Сафаева. Об этом сообщает оперативный штаб республики.

Больше 37 лет она работала в ГБУЗ республики «Поликлиника №2». С 2001 года Ирина Сафаева трудилась старшей медицинской сестрой поликлинического отделения, с 2014 года — старшей медсестрой дневного стационара.

«Причинами смерти стали осложнение сахарного диабета и пневмония. Проводится гистологическое исследование на коронавирус», — отметили в штабе.

Глава Мордовии Владимир Волков выразил соболезнования родным и близким медицинского работника.

«К сожалению, несмотря на по-настоящему героические усилия медицинских работников, ее не удалось спасти. Это большая утрата для всех нас. Родственникам будет оказана необходимая помощь», — заявил глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июня скончался 38-летний врач-хирург республиканской клинической больницы Алексей Рябов. Он скончался от тяжёлой двусторонней пневмонии. 17 июня стало известно о смерти анестезиолога-реаниматолога Андрея Лямзина. На момент смерти заражение коронавирусом у медиков подтверждено не было, позднее диагноз COVID-19 подтвердился у обоих врачей.