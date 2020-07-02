Ростов-на-Дону, , 20:55 — REGNUM В центре Ростова-на-Дону загорелось заброшенное здание. Пожару присвоен второй ранг сложности, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС России 2 июля.

Сообщение о возгорании в экстренные службы поступило в 20:06 мск. Огонь вспыхнул в одноэтажном здании, расположенном в районе главного железнодорожного вокзала. Пламя уже распространилось на площади 100 кв. метров. Прибывшие специалисты присвоили пожару второй ранг сложности.

На месте происшествия работают 65 огнеборцев и 16 единиц техники.