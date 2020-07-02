Москва, , 20:51 — REGNUM Дрогомиловский суд Москвы продлил до 6 августа арест основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимиру Воронцову, проходящего по делу о вымогательстве и распространению порнографии, сообщает 2 июля ТАСС.

В ходе заседания защита Воронцова просила суд смягчит меру пресечения на домашний арест, ссылаясь на состояние здоровья задержанного.

Как сообщало ИА REGNUM, Воронцова задержали 7 мая. Ему предъявлены обвинения в совершении преступлений предусмотренных ч. 2 ст. 163 УК РФ («Вымогательство группой лиц») и ст. 242 УК РФ («Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов»).

По версии следствия, он вымогал денежные средства у бывшего сотрудника МВД, грозя публикацией интимного снимка. После получения отказа он выложил снимок в интернет.

Вину Воронцов не признаёт. Он известен как создатель группы «Омбудсмен полиции» в социальной сети «ВКонтакте». Проект позиционируется как направленный на отстаивание интересов сотрудников полиции.