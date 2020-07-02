Советский, Югра, , 19:19 — REGNUM В Югре сотрудница центра занятости населения обвиняется в получении двух взяток на общую сумму 180 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

Обвиняемая, как должностное лицо, центра занятости города Советского должна была проводить проверки соблюдения работодателями условий договоров на трудоустройство граждан и контролировать целевое использование бюджетных средств, выделенных в рамках госпрограммы содействия занятости.

По версии следствия, в феврале и в апреле 2020 года она получила от генерального директора ООО две взятки в суммах 100 и 80 тысяч рублей за отражение в актах проверок фактов трудоустройства 25 граждан, которые фактически трудовую деятельность не осуществляли.

В отношении 34-летней сотрудницы центра занятости города Советского было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»). Гражданка вину признала и вернула деньги в полном объёме. По этой причине в отношении неё избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.