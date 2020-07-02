Москва, , 18:49 — REGNUM Президент России Владимир Путин направил президенту Мьянмы Вин Мьину телеграмму с соболезнованиями в связи с гибелью людей в результате оползня на севере страны. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями оползня, произошедшего в Качинской национальной области Мьянмы», — говорится в телеграмме.

Российский лидер попросил передать «слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате этого бедствия».

Напомним, жертвами оползня в карьере по добыче нефрита и жадеита возле населённого пункта Пхакан в Мьянме, по последним данным, стали не менее 162 человек, ещё более 50 пострадали. Поисково-спасательная операция на месте ЧП продолжается.

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