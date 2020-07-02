Москва, , 18:51 — REGNUM Вице-президент Morgan Stanley в России Андрей Колокольников 2 июля стал участником ДТП в центре Москвы. Об этом сообщает телеканал «Пятый»

По информации СМИ, происшествие случилось в зоне пешеходного перехода.

«Мужчина с ребенком переходил Большую Грузинскую улицу, когда его ударил Mercedes бизнесмена», — сказано в сообщении.

Уточняется, что ребёнок в ходе ДТП не пострадал, взрослый пешеход отделался синяками. При этом Колокольников лично вызвал «скорую помощь» и помог пострадавшему.

Добавим, что официального подтверждения информации пока нет. Сам Колокольников также не комментировал происшествие. Данные проверяются.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июля в Москва-реке нашли труп грудного ребёнка.

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