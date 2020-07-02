Москва, , 18:36 — REGNUM Жителям российской столицы рекомендовано быть осторожными из-за грозы с сильным ветром, идущей к Москве, сообщает 2 июля пресс-служба столичного управления МЧС.

Гроза и сильный дождь, местами ливень и ветер до 17 м/с ожидаются в Москве до 22:00.

Москвичам и жителям Подмосковья рекомендовано соблюдать дистанцию и скоростной режим при управлении личными автомобилями.

Кроме того, МЧс советует держаться подальше от рекламных щитов, слабо укрепленных подвесных конструкций и деревьев.

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